In der 2. Mottoshow singen die Kandidaten "Lieblingssongs". Sprich: irgendwas. Alphonso kehrt per Wildcard zurück, Chanelle entsteigt dem Sarg.

Köln (dani) - "Deutschland sucht den Superstar" ist wirklich ein ganz erstaunliches Format: Die Verantwortlichen missachten nicht nur ihre Kandidaten, sie missachten auch ihr Publikum und kommen wieder und wieder damit durch. Seit Jahren kann man sich von den immer unverschleierter immer billiger produzierten Staffeln im Grunde nur noch vergackeiert fühlen. Wenn du dann denkst, der Boden sei endlich erreicht, geringschätziger könne RTL mit seinen Zuschauern nun wirklich nicht mehr umspringen, dann ziehen sie ein neues Osterhäschen aus dem Zylinder. Das heißt in dieser Woche Alphonso Williams.

Die zweite Live-Show der aktuellen 14. Staffel stand unter dem Motto "Mein Lieblingssong", eine sehr kreative, wenn auch schon etwas abgegriffene Umschreibung für "Sie singen halt wieder irgendwas". Statt, wie erwartet, zehn sind doch elf Teilnehmer noch im Rennen - falls nicht noch aus irgendeinem Loch ein oder zwei neue Casting-Kandidaten kriechen. Würde ich inzwischen nicht mehr ausschließen wollen. So sah sie aus:

Die 2. Motto-Show

In Castings und Recall der große Star, fehlte Alphonso letzte Woche in der ersten Mottoshow, genau wie zwei weitere Kandidaten. Erklärung? Braucht man dem Zuschauer keine zu geben. Der ist ja bloß der blöde Konsument. Prompt tobte ein Sturm der Entrüstung durch die sozialen Netzwerke. Den habe man sich "zu Herzen genommen", man habe "zugehört", heißt es heute plötzlich.

Urplötzlich will die komplette Jury, der Alphonso in der vergangenen Woche noch keine Erwähnung wert war, wie blöde für seine Rückkehr gekämpft haben. An Vertragsproblemen soll Alphonsos Teilnahme zunächst gescheitert sein. Ja, hätte man das nicht sagen können? Was genau Alphonsos Vertragsprobleme von denen unterscheidet, die den ebenfalls verschwundenen Andrea Renzullo ausbremsen, weiß ich immer noch nicht.

Rückkehr per Wild-Card

Nach Andrea kräht aber eh kein Hahn mehr, deswegen ist er so egal wie der andere eigentlich schon ausgeschiedene Typ, Benjamin Timon Donndorf, den RTL nun doch zurückholt und per Online-Voting mit Alphonso um eine Wild-Card für die zweite Mottoshow antreten lässt. "International gibt es die Wildcard bereits seit Jahren, nun erstmals auch in Deutschland", heißt es bei RTL. Is' klar.

Der Zuschauer erfuhr davon, falls er Glück hatte, per Zufall. Bei DSDS hab' ich von der Aktion jedenfalls kein Sterbenswörtchen gehört. Egal, is' eh gelaufen: 91 Prozent der Stimmen für Alphonso: Damit wäre er wieder im Spiel und das Publikum bekam hübsch den Eindruck vorgegaukelt, es könne "etwas bewirken", sogar "mitbestimmen". Wer das noch glaubt, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen.