Funky Style meets fette Old-School-Beats: Die erste Kollaboration von DJ Shadow und Rapper Nas feiert Premiere auf dem Sampler der US-Serie Silicon Valley.

Kalifornien (luc) - Nas' Meilenstein aus dem Jahre 1994 trägt den Namen "Illmatic", sieben Jahre später folgte "Stillmatic". Nun geht die "-matic"-Reise weiter. "Systematic" heißt der neue Track des New Yorker Rappers, den sich DJ Shadow als Verstärkung ins Boot holte.

Es ist die erste Kollaboration zwischen den beiden Hip Hop-Artists und kommt in gediegener Old School-Inszenierung daher. Nas rappt bissig wie eh und je, DJ Shadow glänzt an den Turntables.

Der Track stellt die erste Veröffentlichung aus dem kommenden Soundtrack zur US-Comedyserie "Silicon Valley" dar. Der Release erscheint via Mass Appeal Records am 16. Juni. Was DJ Shadow und Nas selbst zu "Systematic" sagen, hört ihr hier in einem kurzen Interview: