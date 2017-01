Um seinen angekündigten Schuh zu promoten, startet der Produzent jetzt ein Videospiel im Retro-Stil.

Miami (ana) - Stark angelehnt an Super Mario veröffentlicht DJ Khaled ein Videospiel und macht damit Werbung für seinen anstehenden Timberland-Schuh. Wir fahren wir mit ihm auf einem JetSki und sammeln anstelle von Münzen doch lieber den angepreisten Schuh.

In "Secure The Bag" sind Dinosaurier in Basketballshirts und zu kleinen Sneakers die Gegner. Die unterschiedlichen Levels sind als Zeitreise durch seine Heimatstadt Miami angelegt, von Urzeit-Prärie bis hin zum Spring Break-Strand von South Beach.

Behalte deinen Erfolg!

Der Name des Spiels lehnt sich an eine der vielen Botschaften an, die DJ Khaled seinen Jüngern in seinen "Major Keys"-Predigten zum Glücklichsein über seine sozialen Netzwerke mitgibt. "Secure The Bag", soll so viel bedeuten wie "Erhalte Deinen Erfolg".

Das Spiel gibt es (noch) nicht als App, kann aber schon in einer mobilen Version und am PC hier gespielt werden.