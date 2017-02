Dank DJ Khaled sind Beyoncé und Göttergatte Jay-Z mal wieder auf einem gemeinsamen Song zu hören. Jay-Z befindet sich im Babyhimmel.

Konstanz (ana) - Auch wenn die letzte musikalische Zusammenkunft von Jay-Z und Beyoncé gar nicht mal so lange her ist ("Magna Carta Holy Grail", 2013) geht "Shining" erstmals wieder mehr nach vorne. Währen Queen B im lässigen Swagger ihren Hatern unter die Nase reibt, dass sie seit 20 Jahren einfach mal alles auseinander nimmt, schwärmt ihr Ehemann lieber vom anstehenden Babyglück. "Rannte zum Dealer, kaufte Zwillings-Mercedes / Die europäischen Trucks für die Zwillinge / Lass mich keinen Sohn haben, ich bin ein Idiot / Schick ihn mit all meinen Klunkern in die Schule". Nebenbei wird noch ein bisschen in Richtung Drake gestichelt.

Ebenfalls ein stolzer Papa ist DJ Khaled, der "Shining" produziert hat und gleich mal seinen Wonneproppen ins Artwork packt. Bei den ganzen Kinderthemen lässt es sich schwerlich leugnen: die Bounce-Regenten werden älter. Gute Musik kommt dabei aber allemal rum.