"Atemlos" nur auf dem Platz? Wir haben uns mal die Playlists der Nationalspieler angesehen. Jeder in Jogis Team hat so seine Favoriten.

Konstanz (mam) - Wenn man die Historie deutscher Turnier-Songs betrachtet, möchte man eigentlich gar nicht wissen, was sich unsere Profis über ihre Mode-Kopfhörern zwischen die Ohren ballern. Unser im Nachhinein etwas streng duftendes Sommermärchen wurde noch von Xavier Naidoos "Dieser Weg" unterlegt, ein Turnier später hörte man Bushido mit "Fackeln Im Wind" in der Mannschaftskabine. Die WM 2014 hinterließ unsere Jungs wie die gesamte Schwarz-Rot-Goldene Nation "Atemlos", die Entwicklung ist also eher bedenklich denn beruhigend.

Natürlich darf man Fußballern das eigentlich gar nicht vorwerfen, sie werden schließlich fürs Toreschießen bezahlt und haben ansonsten nicht viel zu tun, außer fleißig trainieren, ihren Sponsoren treu bleiben und Nutellabrote schmieren. Trotzdem: Wie steht es denn um den Musikgeschmack unserer Nationalmannschaft? Was hören Khedira, Kroos, Özil oder Götze, wenn sie sich auf die nächste Partie vorbereiten? Womit feiert ein Manuel Neuer die Wahl zum Welttorhüter? Wissen Thomas Müller und Bastian Schweinsteiger überhaupt, dass Musik abseits von Bierzelten existiert?

Ob erwartungsgemäß mau oder überraschend vielseitig, urteilt selbst. Wir haben die sozialen Kanäle der deutschen Mannschaft durchforstet, und zeigen euch ...

... die Geschmäcker unserer Jungs.

Dass die Themen Fußball und Musik am besten so selten wie irgend möglich einhergehen sollten, zeigt uns ein kurzer Blick in die Geschichte.

Ein alter Hut also. Zynisch, wer auf diesem Thema nochmal rumreiten muss. Wobei, die Organisatoren selbst legen ja spätestens seit der historischen EM in England viel Wert darauf, die sportlichen Großereignisse musikalisch zu unterlegen. "Football's Coming Home" von Baddiel, Skinner & Lightning Seeds hat textlich wie emotional gepasst und Millionen von Menschen einen unvergesslichen Soundtrack zur Europameisterschaft beschert, aber das waren schließlich auch die 90er.

Genau 20 bittere Jahre später haben wir zwar eine breitere Auswahl, doch todlangweilige Songs wie "This One's For You" von David Guetta und Zara Larsson oder die Polyamorie-Hymne "Jeder Für Jeden" von Felix Jaehn und Papa Herbert können keine großen Fußball-Emotionen entfachen.

Ein Hoffnungsstreif am Horizont

Zumindest einen Fußballer gibt es, der ohne Frage über ein fundiertes Musikwissen verfügt und seinen Followern regelmäßig gute Stücke näherbringt. Und dieser Spieler spielt ausgerechnet bei den Bayern. Xabi Alonso entzückt seine Fans auf seiner Twitter-Page mit Postings von wahrlich wunderbarer Musik. Unter anderem finden sich The Velvet Underground, Pavement, Spiritualized und die Post-Punk-Band Galaxie 500 im Fundus des Routiniers.