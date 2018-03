Erst entfernte die Google-Tochter "Deepthroat" und "Duck Duck Goose" aus dem Kanal der Rapperin - jetzt sind die Clips wieder online.

San Bruno (mrk) - Wegen Regelverstößen hatte YouTube einige Videos aus dem Kanal von CupcakKe gelöscht. Das hatte die Rapperin selbst via Twitter verbreitet. Unter den zensierten Songs fanden sich subtile Tracks wie "Deepthroat" und "Duck Duck Goose", die "aufgrund von YouTubes Richtlinien bezüglich Nacktheit und sexuellem Inhalt entfernt wurden", wie auf dem Sperrbildschirm zu lesen war.

And they just deleted duck duck goose one more and my entire channel is gone https://t.co/5I4tKqs5Kt

— Marilyn MonHOE (@CupcakKe_rapper) 20. März 2018