Die Staatsanwaltschaft wirft dem Rapper angeblich fahrlässige Körperverletzung vor. Auch Cros Label bezog Stellung.

Koblenz / Loreley (ebi) - Ärger für Cro: Medienberichten zufolge ermittelt die Staatsanwaltschaft Koblenz gegen den Rapper wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Der Grund: Bei einem Open-Air-Gig hatte er mit Vorwarnung und den Worten "Hat vielleicht auch jemand Durst?" eine Hartplastikflache ins Publikum geworfen. Die Flasche traf eine 35-jährige Frau so am Kopf, dass sie vor den Augen ihres Sohnes bewusstlos zusammenbrach, meldete gestern Abend die Bild-Zeitung. Erst nach einer Minute sei sie wieder aufgewacht und vom Notarzt behandelt worden.

Cros Label nimmt Stellung

Cros Label Chimperator bestätigte den Unfall gegenüber laut.de: "Die Nachricht heute Morgen hat uns überrascht. Es ist richtig, dass Cro beim MTV Unplugged Konzert am 20. August 2016 in der Loreley zur Abkühlung seiner Fans in den ersten Reihen Wasser an das Publikum gegeben hat. Die Mutter eines Fans wurde dabei leider offenbar unglücklich am Kopf getroffen. Sie wurde noch vor Ort von unseren Sanitätern betreut."

"Wir haben im direkten Anschluss an das Konzert mit ihr gesprochen, uns bei ihr ausdrücklich entschuldigt, und sie und ihren Sohn zu einem Cro-Konzert ihrer Wahl eingeladen. Auch haben wir sie gebeten, sich jederzeit an uns zu wenden, wenn wir noch etwas für sie tun können. Zudem wurde ihr über unsere Versicherung bereits ein Schmerzensgeld gezahlt; der Entschädigungsvorgang ist allerdings noch nicht abgeschlossen".

In dem Bild-Bericht heißt es weiter, Cro habe nach dem Treffer mit einem "Mädchen, immer mit beiden Händen fangen" reagiert. Wobei man davon ausgehen darf, dass sich der Musiker in dem Moment der Schwere der Verletzung nicht bewusst gewesen sein dürfte: Die Frau trug ihrem Anwalt zufolge eine Gehirnerschütterung davon und leidet offenbar noch immer unter Schwindel und Übelkeit. Zudem sei sie noch mindestens zwei Jahre lang nicht voll arbeitsfähig und ihr Gleichgewichtssinn gestört.

Erst gestern wurde Cro als Headliner des Juicy Beats Festivals 2017 in Dortmund bestätigt.