Der Rapper meldet sich nach längerer Pause mit seiner neuen Single zurück: Wird aus Cro wieder Carlo?

Mutlangen (luc) - Der Begründer des 'Raops' is back: Ganz still und heimlich, ohne viel Promo veröffentlicht Cro sein Musikvideo zur neuen Single "Baum". Man sieht den Rapper in höchst ungewohntem Outfit. Die Pandamaske ist zwar weg, stattdessen trägt er aber einen weißen Hut mit großer Krempe.

Cro rappt in "Baum" über seinen Werdegang, lässt die Jugend Revue passieren, in einem weißen Auto geht es Richtung Sonnenuntergang. Die scheinbare Idylle wird aber durch einen Crash zerstört - das Alter Ego Cro, in diesem Fall noch mit Pandamaske, wird überfahren. Der Verursacher: Carlo, wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt. Legt Cro am Ende also doch seine Maske ab?

Dieses Szenario wiederholt sich gegen Ende des Videos ein paar Mal - das Murmeltier lässt grüßen. "Und wenn das hier die letzte Nachricht von mir wär' ..." heißt es im Track - und jetzt viel Spaß beim Spekulieren.