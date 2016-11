Pünktlich zum Release seiner "Seraph7m"-EP veröffentlicht Cr7z ein Video, indem er zwei Songs daraus vorstellt. Das nachdenklich-ruhige "Spiegelseele" und das Doubletime-Feuerwerk "Ikarus Down".

Rosenheim (jim) - Cr7z fand schon als heimlicher Gast auf "Essahdamus" statt, eine Woche später veröffentlicht er selbst seine EP "Seraph7m". Daraus koppelt er das Duo "Spiegelseele/Ikarus Down" aus und präsentiert aus beiden Songs jeweils die Hook und eine Strophe. "Spiegelseele" beinhaltet ein gänzlich verschwurbeltes Vokabular und erinnert an das Kollabo-Album "Waage Und Fische" mit Absztrakkt: "Auch wenn sie Schrauben zieh'n, zu flammenden Uppercuts / Steht der Geistfinder im Kreis, stammeln sie was zusammen / Von wegen das ist Entertainment - Dummheit liegt im Trend / Ruhm ist dran gelenkt, die Fans sagen: 'Gut, dass jemand an uns denkt.'"

"Ikarus Down" hingegen flext auf einem bedrohlichen Beat im Gewand des Battlerap alle Hater zu Boden mit messerscharfen Doubletime-Lines.