Die Hole-Sängerin macht beim beliebten Hashtag mit und trollt mit 'alternative facts' das Weiße Haus.

Internet (pabi) - Weil im Weißen Haus jetzt auch alternative Fakten gelten packt auch Courtney Love endlich aus und klärt uns auf Twitter unter dem Hashtag #alternativefact über ihre wahre Biografie auf.

my name is Courtney Love, I was born with that name in 1992 #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) 23. Januar 2017

Sie wurde 1992 mit dem Namen Courtney Love geboren. Das bedeutet auch, dass wir die gesamte Biographie von Nirvana umschreiben müssen. Lebt Kurt noch?

I am 5'2" and my measurements are exactly the same as Marilyn Monroes at her prime #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) 23. Januar 2017

Außerdem hat sie die selben Körpermaße wie Marylin Monroe zu ihrer besten Zeit.

I went to Yale and majored in Japanese history and I love trap music #alternatvefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) 23. Januar 2017

Courtney ist äußerst gebildet und hat einen hervorragenden Musikgeschmack. Sie hat in Yale die Geschichte Japans studiert und steht auf Trap.

I've NEVER done any drugs in my life nor have I ever swore in public nor smoked a cigarette #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) 23. Januar 2017

Die Witwe Kurt Cobains hat noch nie in ihrem Leben Drogen genommen oder eine Zigarette geraucht. Hat das jemals jemand behauptet?

Hintergrund des #alternativefact sind die Äußerungen des Pressesprechers des Weißen Hauses, der nach der Inauguration Trumps verkündete, dass noch nie so viele Leute bei einer Inauguration anwesend gewesen seien. Bilder belegten eindeutig das Gegenteil. Im Nachhinein relativierte Trumps Beraterin Kellyanne Conway die Aussage mit den Worten, der Pressesprecher habe lediglich alternative Fakten geliefert.