Der Frontmann von Stone Sour und Slipknot antwortet auf die verbale Mimimi-Attacke des Nickelback-Chefs.

USA (nao) - Lange mussten wir nicht auf die Antwort von Corey Taylor warten, nachdem Nickelback-Sänger Chad Kroeger ihn in einem Interview am Montag verbal angegriffen und Stone Sour als "Nickelback lite" bezeichnet hatte. "Ich musste erst überlegen, wie ich damit umgehe", so Taylor. "Das alles ist so lustig. Vermutlich war Chad angetrunken und hat sich über Stone Sour und Slipknot aufgeregt".

"Chad ist ein Idiot"

Ganz konkret geht Taylor auf Kroegers Behauptung ein, er habe behauptete, es sei einfach, einen Hit zu schreiben: "Ich habe das nie gesagt. Ich habe keine Ahnung, auf welchem Planeten er lebt. Vermutlich Planet Kroeger, dort wächst vermutlich gutes Gras, denn er ist ein Idiot".

Zwischen den Zeilen deutet der Frontmann von Slipknot und Stone Sour an, dass ihm Kroeger auch manchmal leid tut: "Dann habe ich all die Kommentare gelesen und gesehen, dass er ziemlich unbeliebt ist. Mehr muss man nicht dazu sagen".

"Sexiest Dude in Rock"

Doch einen weiteren Kommentar zu Kroeger kann er sich dann doch nicht verkneifen: "Du kannst so viel über mich lästern wie du willst. Alles was ich weiß, ist, dass ich trotz Maske zum 'Sexiest Dude in Rock' gewählt wurde und du zweimal zum hässlichsten, sogar ohne Maske. Schieb dir das in den Arsch!"

Am Rande des Interviews erwähnt Stone Sour-Gitarrist Josh Rand übrigens noch, dass Nickelback angefragt hätten, ob Stone Sour sie bei ihren Kanada-Gigs 2017 als Supportact beleiten wollen, was diese allerdings abgelehnt hätten. Da waren Nickelback bestimmt schwer beleidigt, und viellicht hat Kroeger seine Mimimi-Attacke gegen Taylor nur deshalb gestartet ...