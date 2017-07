Christ Martin und Co. würdigen die Einwanderer von Amerika mit einem Song.

London (nao) - Mit ihrem neuen Videoclip zu "Miracles (Someone Special)" erinnern Coldplay gemeinsam mit Big Sean an Amerikas Immigranten des 19. und 20. Jahrhunderts. Zu sehen sind verschiedene Familien auf Porträts und Fotoalben.

"Höre niemals auf, an dich selbst zu glauben, denn eines Tages wirst du jemand besonderes werden", so lautet die Botschaft, die Chris Martin und Co. vermitteln. Im Original: "You've got fire in your eyes / I see heaven inside you / Go further than we've ever gone / In you, I see someone special". Der Song ist auf der aktuellen Coldplay-EP "Kaleidoscope" zu hören.