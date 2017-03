Die britische Band kündigt damit ihre EP "Kaleidoscope" an.

London (kil) - Coldplay haben den neuen Song "Hypnotised" veröffentlicht, die neue EP "Kaleidoscope" erscheint am 2. Juni. Darauf vertreten ist die Kollaboration mit dem amerikanischen US-Progressive-House-Duo The Chainsmokers.

Pünktlich zum 40. Geburtstag des Sängers Chris Martin erscheint heute die Single "Hypnotised". In dem kitschigen Lyric-Video dominieren melancholischer Gesang, sanfte Piano-Klänge und ein träumerischer Gesamtton.

Ihr wollt Coldplay, ihr bekommt Coldplay.

Im Rahmen ihrer "A Head Full Of Dreams Tour" kommen die Briten auch nach Deutschland. Zu sehen bekommt ihr den charming Pop-Rock in folgenden Städten:

06.06. München, Olympiastadion

14.06. Leipzig, Red Bull Arena

16.06. Hannover, HDI Arena

30.06. Frankfurt, Commerzbank-Arena

01.07. Frankfurt, Commerzbank-Arena (Zusatzkonzert)

Am 6. Juli spielen Coldplay in Hamburg im Rahmen des G20-Gipfels neben The Chainsmokers und Herbert Grönemeyer.

"Kaleidoscope"-Tracklist