Bei der "Kaleidoscope EP" haben Coldplay u.a. mit Big Sean und Brian Eno zusammen gearbeitet. Nun erscheint ein weiterer Track vorab.

London (joga) - Coldplay haben einen weiteren Track aus der am 14. Juli erscheinenden EP "Kaleidoscope" veröffentlicht: "All I Can Think About Is You" beginnt mit einer rollenden Basslinie und steigert sich Coldplay-typisch in ein dramatisches Finale. Das psychedelisch angehauchte Lyrik-Video drehte I Saw John First.

Im März hatten die Briten bereits den Vorab-Track "Hypnotised" veröffentlicht. Die "Kaleidoscope EP" erscheint am 14. Juli, sie featured The Chainsmokers und Big Sean und enthält auch einen von Brian Eno geschriebenen und co-produzierten Song ("A L I E N S").

"Kaleidoscope EP" - Tracklist