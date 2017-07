Das von Brian Eno co-produzierte "A L I E N S" ist der dritte Vorbote der kommenden Kaleidoscope-EP von Coldplay.

London (joga) - Gestern Abend traten Coldplay beim Global Citizen Festival in Hamburg auf - wer sie dort sehen wollte, musste bürgerliches Engagement oder wenigstens eine gute Tat vorweisen. Am selben Tag veröffentlichten sie ihren neuen Song "A L I E N S" mitsamt animiertem Video, in dessen Zentrum eine vierköpfige Flüchtlingsfamilie steht.

In dem gemeinsam mit Brian Eno geschriebenen und produzierten Song spielen Coldplay mit der Doppelbedeutung des Wortes "Alien", das im Englischen das sowohl "Fremder" bzw. "Ausländer" oder auch "Außerirdischer" bedeuten kann.

Alle Einnahmen aus dem Verkauf von "A L I E N S" gehen an die Migrant Offshore Aid Station (MOAS), eine NGO, die Flüchtlinge in Not aus dem Mittelmeer rettet. "A L I E N S" ist nach "Hypnotised" und "All I Can Think About Is You" der dritte vorab veröffentlichte Song der EP "Kaleidoscope" von Coldplay, die am 14.07. erscheint.