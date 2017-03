Geigen jaulen und Dance-Beats ballern: Der neue Track von Clean Bandit featured Zara Larsson.

London (kil) - Das neue Video "Symphony" von EDM-Band Clean Bandit feat. Zara Larsson, in Kürze zusammengefasst, zeugt zwei Männer vereint in großer Liebe. Den Song garniert Zara Larsson, die schwedische Gewinnerin von Got Talent mit schmachtendem Gesang.

Zusammengehalten von ein paar austauschbaren Rhythmen und einer tragischen Geschichte mit Happy-End, strapaziert der Track schon etwas die Nerven. Der Erfolg dürfte bei dieser Kollaboration trotzdem gesichert sein, schon die letzten Singles der Briten landeten weltweit auf Spitzen-Plätzen in den Charts.