Der Appetizer aufs sechste Album der New Yorker, das im Februar folgt.

New York (pabi) - Nach dem letzten Album "Only Run" aus dem Jahr 2014 schieben Clap Your Hands Say Yeah "The Tourist" nach. Das Album erscheint am 24. Februar.

Die erste Single "Fireproof" könnt ihr bereits hören. Mit treibendem Bass und sphärischen Gitarren hört sich die auf jeden Fall vielversprechend an.

Die komplette Tracklist von "The Tourist" lautet wie folgt: