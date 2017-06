In der letzte Ausgabe nach vier Jahren gaben sich die Promis die Klinke in die Hand.

Berlin (luc) - In der letzten Ausgabe des beliebten Blödel-Formats 'Circus HalliGalli' gab es neben ein paar Tränchen von Moderator Joko Winterscheidt auch eine Songpremiere von Casper. Außerdem ließen sich diverse Rap-Größen einen Disstrack gegen das Moderatoren-Duo nicht nehmen.

Nun ist Schluss

Nach gut vier Jahren und über 130 Sendungen war Schluss beim Zirkus aus dem Hause ProSieben. Dass es in der letzten Ausgabe emotional zugehen würde, ahnten die Macher und stellten direkt zu Anfang eine 'Heul-Box' als Präventionsmaßnahme für nah am Wasser gebaute Zuschauer bereit. Von den Moderatoren als "eigentümliche Mischung aus Beerdigung und Silvester" angekündigt, ging es direkt in altbekannter Manier los: Betrunkene Gäste einer Schlagerparty in Köln versuchten sich als Drehbuch-Autoren für die letzte 'Circus HalliGalli'-Show.

Neben Gastauftritten von Thomas Gottschalk, Willi Herren, Cro, Sido, Matthias Schweighöfer, Marteria, Jan Delay und dem Typen vom Thüringer-Klöße-Song hatte einer etwas ganz Besonderes zu feiern: Casper trug seinen neuen Track "Sirenen" vom kommenden Album "Lang Lebe Der Tod" als exklusive Premiere vor. Der Rapper überraschte mit düsteren Beats und einem Text, der scheinbar eine Anlehnung an Die Goldenen Zitronen beinhaltet.

Premiere von Caspers neuem Track "Sirenen":

Auch der britische Schnulzen-Singer/Songwriter James Blunt bot eine Performance: Am Klavier sang er mit viel Gefühl die bösesten 'HalliGalli'-Kritiken - auf deutsch.

James Blunt singt die schärfsten Kritiken:

Metallica-Gossip und ein Disstrack

Geplauder aus dem Nähkästchen kam bei dem Staraufgebot bei Joko und Klaas ebenfalls nicht zu kurz: So berichteten die beiden unter anderem von Metallica-Frontmann James Hetfield, der scheinbar im Gang zu den Studios öfter mal mit sich selbst spricht und sich "Yeahh, let's rock!" zuflüstert. Ein amüsantes Bild.

Neben den obligatorischen Kalauern ("Ross Antony arbeitet freiberuflich als biblische Plage") folgte dann das Highlight der Show: Ein Disstrack mit einer enormen Fülle an bekannten Rappern. Marteria, Sido, Beginner, Kool Savas, Clueso (ja - der hat früher mal gerappt), Cro und Schauspieler Fahri Yardim gaben den Moderatoren mit Sprüchen wie "Euch zu battlen nennt man Resteficken" ordentlich Breitseite.

Der Disstrack mit Marteria, Beginner, Kool Savas uvm.:

Echte Gefühle gegen Ende

Am Ende gabs bei Schnaps und Kippen dann doch noch so was wie echte Gefühle: Joko kann ein paar Tränen nicht unterdrücken - erst lacht das Publikum verhalten, erkennt dann wohl aber den Ernst der Situation. Schließlich liegen sich Klaas und Joko in den Armen, im Abspann der Sendung werden noch mal in einem vermeintlichen One-Take die besten Momente Revue passiert.

Tja, das wars dann wohl mit 'Circus HalliGalli'. Schon im Februar gab der TV-Sender bekannt, dass die Show eingestellt wird. Aber keine Bange, wer nicht ohne die beiden Moderatoren auskommen kann oder will, ist mit den Formaten 'Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt' und 'Die beste Show der Welt' ja bestens bedient.