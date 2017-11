Besinnlich wird Weihnachten mit diesen Songs sicher nicht. Amos wünscht sich Sex unterm Weihnachtsbaum, Mitchel Musso verhunzt den Klassiker "Jingle Bell Rock" und Fall Out Boy beauftragen den Weihnachtsmann mit einem Mord.

Konstanz (dek) - Da wird ja die Gans im Ofen verrückt. Früher noch fanden Worte wie Liebe, Verständnis und Harmonie in den jährlichen Weihnachtssongs Platz. Heute lockt Sex, Sex, Sex unterm Christbaum sowie ein Weihnachtsmann mit erotischem Spielzeug im Sack.

Wie sexy kann es eigentlich sein, Plätzchen mit Puderzucker zu bestreuen, die Weihnachtsgans zu stopfen oder einen Schneemann zu bauen? Sehr sogar, wie das Video zum Song "XXXMas" vom "Imperator Of Pop" Amos auf scherzhafte Weise präsentiert.

Zeigen sich da Anfangs noch Fallussymbole, hantiert das spießig anmutende Pärchen später ganz offen mit allerhand Sexspielzeug. Mehr sei hier nicht verraten, das Video ist auf jeden Fall einen Blick wert. Doch auch den Text sollte der Zuhörer nicht vernachlässigen. "I wear my Santa dress, you put on your reindeer suite" - ein heißes Weihnachten steht bevor.

Besinnlicher und weniger sexfixiert zeigt sich Tori Amos mit "A Silent Night With You". Colbie Caillat versucht sich an der besinnlichen Stimmung und covert "Have yourself A Merry Little Christmas", im Original von Judy Garland gesungen. Ein weiteres Cover präsentiert Disney-Bösewicht Mitchel Musso. Der 18-Jährige verhunzt den Klassiker "Jingle Bell Rock" aus dem Jahr 1957.

Da könnte man glatt anfangen, Weihnachten zu verabscheuen. Beans On Toast singt in "Christmas At Tesco" schon mal allen Festtags-Hassern aus der Seele: "I'm fucking up Christmas and I don't give a piss."

Alle, die ihrem Partner vorschlagen wollen, oben genannte Szenarien aus "XXXMas" nachzuspielen, seien gewarnt. Nicht jeder ist angetan von weihnachtlichen Rollenspielchen im Truthahnkostüm.

Kommt es dann zu Streit und Trennung, haben Fall Out Boy für den Fall der Fälle passende Worte parat: "All I want this year is for you to dedicate your last breath to me before you bury yourself alive". Dann wünscht man dem Ex schnell noch frohe Weihnachten und "Yule Shoot Your Eye Out".

