Von und für starke Frauen: Die zweite Auskopplung aus Xtinas neuem Album.

New York (leah) - Vor wenigen Tagen kündigte Christina Aguilera den Kollabo-Song "Fall In Line" mit Demi Lovato via Twitter an. Zwei Frauen die schon durch jede erdenkliche Krise gegangen sind, thematisieren wie wichtig es für junge Mädchen ist, sich selbst zu lieben und immer selbstbewusst zu bleiben.

Little girls

Listen closely

‘cause no one told me

But you deserve to know

That in this world

You are not beholden

You do not owe them

Your body and your soul#fallinline. Tomorrow, 8am EST. pic.twitter.com/EPf8sJZ29C

— Christina Aguilera (@xtina) 15. Mai 2018