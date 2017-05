Sein Umfeld ist schockiert: Völlig überraschend ist der US-Sänger Chris Cornell gestern gestorben.

Detroit (mis) - Chris Cornell, Sänger der bekannten Rockband Soundgarden, ist tot. Er starb letzte Nacht in Detroit, wie sein Manager Brian Bumbery erklärt. Der Tod sei völlig unerwartet eingetreten. Die Familie des Sängers ist am Boden zerstört. Die Todesursache würde derzeit untersucht. Chris Cornell wurde 52 Jahre alt.

Neben Nirvana-Sänger Kurt Cobain und Alice In Chains-Sänger Layne Staley zählte Cornell zu den prägenden Stimmen des Seattle-Sounds Grunge. Mit Soundgarden war Christopher John Boyle, so sein bürgerlicher Name, an Hits wie "Black Hole Sun" und "Pretty Noose" beteiligt. Ihr Song "Rusty Cage" wurde später von Johnny Cash gecovert.

Nach der vorläufigen Trennung der Band Ende der 90er Jahre veröffentlicht Cornell zahlreiche Soloalben und gründet mit den befreundeten Musikern von Rage Against The Machine die Band Audioslave, wo er den Gesang anstelle des Originalsängers Zack de la Rocha übernimmt. 2006 singt Cornell den Titelsong "You Know My Name" zum James Bond-Film "Casino Royale". 2012 erschien das Soundgarden-Comeback-Album "King Animal".

Sein letztes Studioalbum "Higher Truth" erschien 2015 und schlug allein durch die Wahl des Studios eine Brücke zur Vergangenheit: Cornell reiste in die Henson Studios, wo früher A&R Records beheimatet war - und seine Band Soundgarden zu ihrem Höhenflug ansetzte.

Chris Cornell hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.