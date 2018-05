Childish Gambino ist zurück mit neuer Musik, scharfer Kritik und einem schockierenden Video.

Kalifornien (emi) - Childish Gambino beweist einmal mehr sein Genie mit dem Video zu seiner neuen Single "This Is America". Der Clip folgt Gambino durch eine Lagerhalle und schockt mit einer Mischung aus durchgeknallten Tanzeinlagen und grausamen Erschießungen.

Auch musikalisch klingt der Song kontrastreich: Der von einer Gitarre begleitete melodiöse Stammes-Gesang wird schnell von rasselnden harten Bässen überlagert. Währenddessen erschießt der Rapper einen Mann und später einen ganzen Gospelchor ohne mit der Wimper zu zucken und sagt in die Kamera: "This is America / Don't catch you slippin' up".

Dabei packt Glover sein schauspielerisches Talent aus, macht nicht nur bizarre Bewegungen sondern auch alberne Gesichtsaudrücke, die ihn durchgeknallt wirken lassen. Vor allem aber lenkt er so von dem Hintergrund ab, in dem Leichen weggeschleift werden, Waffen dagegen mit Vorsicht behandelt und Menschen aufeinander einprügeln während Geldscheine fliegen.

In dem Clip stecken zu viele Referenzen und Aussagen, um sie auf den ersten Blick alle zu entdecken. Da sind Anspielungen auf das Charleston Church Shooting, die Proteste in Charlottesville, Polizeigewalt und die Bürgerrechtsbewegung. Childish Gambino übt mit dem Song Kritik am Status quo in den USA, sei es die Waffenpolitik, Gewalt gegenüber Afroamerikanern oder die Tendenz von Problemen abzulenken.

Das Video produzierte der Künstler zusammen mit Hiro Murai, der auch schon einige Episoden von Glovers Show "Atlanta" inszenierte. Auf dem Track finden sich außerdem Adlibs von Young Thug, Blocboy JB und 21 Savage. Bald soll auch ein neues Childish Gambino-Album erscheinen, der Titel und das genaue Veröffentlichungsdatum sind allerdings noch unbekannt.