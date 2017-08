Verletzte, zerstörte Zeltplätze, beschädigte Bühnen in Übersee. Unterbrechung beim Highfield Festival.

Übersee (ebi) - Es hatte alles so gut angefangen - nach schweren Unwettern wurde der letzte Tag des Chiemsee Summers (hier gehts zu den Fotos) heute in den frühen Morgenstunden abgesagt.

Zuvor musste das Festival während des Auftritts von The Offspring bereits abgebrochen werden. Orkanböen, Starkregen und Hagelschauer hatten ganz Südbayern fest im Griff. Faustgroße Steine, Bretter u.a. flogen übers Festivalgelände, selbst die Gondeln vom Riesenrad lösten sich. Viele Notrufe gingen in der Region ein, es kam zu hunderten Feuerwehreinsätzen.

Zurück blieben verwüstete Campingplätze, Schäden an den Bühnen und der Festivalinfrastruktur. Den Veranstaltern blieb "nach einer gründlichen Bestandsaufnahme" nichts anderes übrig, als das Festival abzubrechen.

Fans sollen heute abreisen

"50 Personen wurden medizinisch behandelt, darunter auch viele, die durch die Ereignisse verängstigt waren und eine psychologische Betreuung in Anspruch genommen haben. Ernsthafter verletzt und in einem Krankenhaus aufgenommen wurden bisher 10 Personen – es gibt keine lebensbedrohlichen Verletzungen, was uns sehr erleichtert", heißt es in einem offiziellen Statement.

Die Chiemsse-Fans werden nun gebeten, heute die Heimreise anzutreten. Aufgrund der Verhältnisse vor Ort sowie den Sturmschäden in der ganzen Region dürfte ihnen ein harter Tag bevorstehen. Weitere Infos findet ihr auf der Festivalsite.

Das Highfield geht nach Unterbrechung weiter

Auch der Spielbetrieb auf dem Highfield Festival in Großpösna bei Leipzig musste gestern Abend wegen schwerer Unwetter unterbrochen werden. Die Besucher sollten in ihren Fahrzeugen Schutz suchen. Mehrere Gigs fielen aus - die Wellenbrecher vor der Green Stage waren unterspült worden.

Um 23 Uhr konnte das Infield aber wieder geöffnet werden, nachdem die Unwetterwarnung offiziell aufgehoben worden war. Am Samstag und Sonntag soll das Festival nun wie geplant weitergehen.