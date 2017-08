Der letzte Festivaltag wurde wegen schwerer Unwetterschäden abgesagt - alle Fotos in unserer Galerie.

Übersee (laut) - Über 60 Bands hatten sich zur Chiemsee Summer-Sause im oberbayerischen Übersee angesagt. Doch die Auftritte von Casper, Scooter, Wanda oder Clueso kamen nicht zustande, weil das Festival wegen schwerer Unwetterschäden abgebrochen werden musste.

Dabei ging die Party am Mittwoch bei Bilderbuchwetter schon mal gut los. Nachts und in den frühen Morgenstunden öffnete der Himmel allerdings seine Pforten. Trotzdem soll das Wetter die nächsten Tage halbwegs mitspielen, nur für den letzten Festivaltag am Samstag sehen die Aussichten derzeit nicht so gut aus.

Mit Billy Talent legte am Mittwochabend bereits der erste Headliner los. Den Bandreigen hatten zuvor die Irie Révoltés eröffnet, die sich derzeit auf Abschiedstour befinden - man merkte es, performten die Heidelberger doch vor vollen Reihen.

Abriss mit den Beginnern

Am Donnerstag lachte die Sonne wieder über dem Wilden Kaiser. Das Thermometer bewegte sich gegen 30 Grad - gut, dass der Chiemsee nicht weit ist. Mit den Beginnern gabs am Abend dann den Abriss des Tages.

Bisher bleibt festzuhalten: Die Menschen feiern, die Stimmung vor den Bühnen ist ausgelassen und relaxt, die Bands liefern, die Kaltgetränke stehen bereit. Festivalherz, was willst du mehr!

Festivalabsage am Samstag

Und nachdem alles so gut angefangen hatte, zog am Freitagabend ein dermaßen schweres Unwetter über das Festivalgelände hinweg, dass der Chiemsee Summer während des Gigs von The Offspring unterbrochen und noch in der Nacht komplett abgesagt wurde. Die Folge: zerstörte Zeltplätze und beschädigte Bühnen. 10 Personen mussten zudem ins Krankenhaus eingeliefert werden.