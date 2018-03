Herkunft und Heimat: Chefket bringt sein Lieblingsthema mal wieder auf den Tisch und Marsimoto rappt auf Türkisch.

Berlin (leah) - Die Kombi aus Chefket und Marsimoto überrascht auf den ersten Blick, aber was viele nicht wissen: Chefket gehört zu Martens Movement Green Berlin. Und in "Gel Keyfim Gel" sehen wir erstmals die ganze Crew in einem Video.

In dem Track geht es laut Chefket darum, sein Leben zu genießen und zu zelebrieren. Er erklärt den Titel, der übersetzt soviel heißt wie "Läuft bei dir" und als positive Anmerkung gilt, die man sich beim Chillen zuwirft. Zusätzlich übersetzt er Marsimotos türkischen Part: Marten erwähnt, dass seine grünen Augen blutrot werden und wiederholt den Satz "Lass uns Lächeln" ("Hadi güluüm Yandan"), der im Original von einem türkischen Kult-Musiker stammt.

"Gel Keyfim Gel" wird vermutlich auf dem Album landen, an dem Chefket gerade arbeitet.