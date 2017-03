Mit Alben auf den Charts-Plätzen 1 und 2 tritt Rapper Future in die Fußstapfen von Legenden wie den Beatles, Guns N' Roses und Simon & Garfunkel.

Konstanz (ana) - Mit zwei Alben in zwei Wochen gelang dem Rapper Future ein neuer Rekord: noch nie hat sich ein Künstler selbst in zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit einem neuen Album an der Pole Position abgelöst.

Nun belegt er mit den Alben "Future" und "HNDRXX" Platz die ersten beiden Plätze der US-Charts, und diesen Erfolg immerhin hat er nicht exklusiv für sich. Vor Future schafften das nämlich schon folgende...

Legendäre Musiker.