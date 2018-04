Gut eine Woche nach Erscheinen ihres Album-Debüts "Invasion Of Privacy" dominiert Cardi B die Billboard Charts und die Streaming-Charts von Apple Music.

New York (leah) - Kurz nach der Veröffentlichung von "Invasion Of Privacy" hat Cardi B mit den Songs ihres Album-Debüts bereits mehrere Rekorde gebrochen. In nur einer Woche erzielte sie über 100 Millionen Streams auf Apple Music. Damit löste sie die bisherige Streaming-Queen Taylor Swift ab und reiht sich in den Top fünf der meist gestreamten Apple Music-Alben ein.

Mit 13 Songs gleichzeitig in den Hot 100 Billboard Charts übertrumpft sie auch Beyonce. Beyonce stellte 2016 nach ihrem "Lemonade"-Release zwölf der 100 erfolgreichsten Titel.