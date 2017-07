Im Clip zur neuen Single von Charli XCX geben sich über 50 Gaststars die Ehre. Zu sehen sind unter anderem Mac DeMarco, Charlie Puth, Joey Badass, Diplo und Flume.

London (ynk) - "I was thinking about boys" lautet die Devise der neuen Single, die Charli XCX nun in Eigenregie mit einem Videoclip versehen hat. Da ist es natürlich förderlich, die halbe Musikszene für kurze Cameos einspannen zu können; so flackern Stars aus Mainstream und Untergrund aus allen Genres und Ecken der Welt zum Rythmus des PC-Music inspirierten Synth-Pop Songs über den Bildschirm. Den Song kann man ab sofort auf dem YouTube-Kanal der Britin anhören:

Ein fleißiger Mensch in den YouTube-Kommentaren hat sich im Übrigen die Mühe gemacht, alle Cameos aufzulisten und alphabetisch zu sortieren, um einen Abgleich zu ermöglichen, wie viele man im Video direkt erkannt hat:

