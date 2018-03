Der US-Star übt scharfe Kritik am neuen Clip der Brauerei - diese reagierte umgehend.

Chicago (mrk) - US-Star Chance The Rapper hat einen aktuellen Bier-Werbespot als "fürchterlich rassistisch" kritisiert. Der 30-sekündige Clip der niederländischen Brauerei Heineken zeigt eine Sommerparty, bei der der Barkeeper ein Heineken-Bier vorbei an drei dunkelhäutigen Gästen über die lange Theke gleiten lässt, bevor die Flasche wie geplant bei einer weißen Frau ankommt. Dazu erscheint der Slogan: "Sometimes, lighter is better."

Der Werbespot spielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes "light" ("leicht" und "hell") und wirbt damit für ein kalorienarmes Bier. Via Twitter holte der 24-Jährige aus und verdächtigt Großkonzerne im Allgemeinen, "absichtlich rassistische Werbespots zu produzieren, damit sie mehr Leute sehen."

I think some companies are purposely putting out noticably racist ads so they can get more views. And that shit racist/bogus so I guess I shouldn’t help by posting about it. But I gotta just say tho. The “sometimes lighter is better” Hienekin commercial is terribly racist omg

— Chance The Rapper (@chancetherapper) 26. März 2018