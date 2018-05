Die Frankfurter rühmen sich als alte Hasen - und orientieren sich nicht mehr an Falcos Original.

Frankfurt am Main (emi) - Für ihren Beitrag zur Falco-x-Deutschrap Platte experimentieren Celo & Abdi mit dem 85er-Hit "Vienna Calling". Niqo Nuevo liefert mit hochgepitchter Autotune-Stimme die Hook.

Für ihr Video nahmen die Rapper den Weg nach Österreich nicht auf sich. Unterwegs im roten BMW, beschäftigt sich das Duo mit seinem Alter ("Was für Oldschool? Wir sind aus der Steinzeit") und hängen den alten Zeiten nach. Abdi beruhigt den Hörer, es sei okay, 30 zu werden, und Celo erinnert sich daran, wie er in jungen Jahren "Falco 3" auf dem Walkman hörte.

Viel übrig geblieben ist davon aber nicht. Außer der Spieluhr-Melodie, die PzY unter den Trap-Beat legt, hat das nicht mehr viel mit dem Original zu tun. Das "Sterben Um Zu Leben"-Projekt, das am 25. Mai erscheint, als Kollabo-Album zu bezeichnen, scheint deshalb fast unangemessen.