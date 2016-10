Die Postrocker legen nach und präsentieren zu ihrem Track "Castles High, Marble Bright" ein wunderschönes Video.

Europa (alc) - Jetzt geht es Schlag auf Schlag. Nachdem die Postrocker Caspian im August ihren allerersten Videoclip zu "Arcs Of Command" vorlegten, folgt nun gleich der nächste. Das Beste: "Castles High, Marble Bright" ist auch gleich ein komplett neuer Song, den die Amerikaner bereits in ihr Live-Programm eingebaut haben.

Die Single erscheint heute als Download, die Vinyl-Ausgabe, auf 1.000 Stück limitiert, gibt es im Webstore bei Hello Merch als Pre-Order.

Dass die Herrschaften keine halben Sachen machen, konnte man bereits auf ihren Alben nachhören. Der letzte Clip strotzte schon vor bildgewaltigen Szenen und einer herzergreifenden Storyline, die das fantastische "Arcs Of Command" untermalte. Diese Herangehensweise setzen Caspian nun fort.

Ryan Mackfall, der schon für die Live-DVD "Live At The Larcom" verantwortlich zeichnete, setzte den Kurzfilm in Szene. Der zehnminütige HD-Clip begleitet die Band auf Tour durch Europa. Szenen aus Städten, darunter Barcelona, wechseln sich mit beeindruckenden Landschaftsaufnahmen ab. Der Track entstand zwar schon während der Sessions zu "Dust And Disquiet", versprüht jedoch eine weitaus positivere Atmosphäre als das Album. Doch schaut und hört selbst: