Casper kredenzt im Vorfeld zu "Lang Lebe Der Tod" einen weiteren energetischen Banger mit politischen Tönen und Lil B-Cameo.

Bielefeld (ynk) - So kennt man den Casper ja gar nicht: Mit Anfeindungen gegen Wohlstandsgesellschaft, Rechtspopulisten und Donald Trump bewaffnet gerät seine neue Single "Alles Ist Erleuchtet" zum ausufernden Rundumschlag gegen die aktuelle Gesellschaft.

Dass er dabei recht überzeugend und energetisch agiert, setzt dem Ganzen noch die Krone auf. Zeilen wie "Der Teufel trägt weder Prada noch Primark, sondern orange" und ein Rant gegen Instagram-Marketing fühlen sich unerwartet intuitiv für einen Casper-Song dieser Art an und geben gerade den Fronten Feuer, die sehr wohl welches verdient haben.

width="300" height="380" frameborder="0" allowtransparency="true">

Musikalisch geht es auf "Alles ist erleuchtet" in typischer Casper-Fasson weiter. Progressive Gitarren laufen auf einem treibenden, fast industriell anmutenden Beat und kreieren eine intensive, schnelllebige Amtopshäre, auf der die Stimme des Bielefelders ihre volle Wirkung entfaltet. Und um die Dinge in ihrer Erleuchtung noch einmal abzurunden, verteilt Based God Lil B am Ende eine Runde Liebe.

"Lang Lebe Der Tod" erscheint am 1. September.