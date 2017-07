Beim dritten Track vom kommenden Album "Lang Lebe Der Tod" setzt Casper ganz auf Gitarrenmucke.

Bielefeld/Herxheim (dani) - Für seinen neuen Track, den inzwischen dritten aus dem großzügig auf 1. September verschobenen Album "Lang Lebe Der Tod", holt sich Casper Indierock-Streber Drangsal ins Boot. "Keine Angst", bitten die beiden. Die Plattheit der Textzeilen kann einen allerdings durchaus das Fürchten lehren.

"Keine Angst, denn alles, das hier war, ist morgen vielleicht schon egal", philosophiert Drangsal da in der Hook, als kämen die beiden direkt aus Mark Forsters Songwritercamp. "Keine Angst, denn das was du jetzt bist, ist nichts, was du für immer sein wirst." Dazu Gitarrenmucke - an die Kombi müssen sich alte Casper-Fans womöglich erst gewöhnen.