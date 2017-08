Das Konzept von Carpool Karaoke ist überaus erfolgreich. Nun veröffentlicht Apple das Format als Serie.

(sab) - "Would you mind if we listen to some music?" James Corden kutschiert Musiker durch die Stadt, singt mit ihnen ihre Songs und plaudert aus dem Nähkästchen. Zu sehen war dies bisher auf dem US-amerikanischen Sender CBS und auf Youtube.

Nun hat sich Apple die Rechte für "Carpool Karaoke: Die Serie" gesichert und strahlt ab 8. August jede Woche eine neue Folge exklusiv für Apple Music Abonnenten aus. Carpool Karaoke wird unabhängig davon, jedoch auch weiterhin ein Teil der CBS-Show sein und somit auf Youtube zugänglich.

Apple ändert das Konzept des Formats dahingehend, dass anstelle von James Corden in den meisten Fällen andere Künstler auf dem Fahrersitz Platz nehmen werden. Außerdem spielt sich das Geschehen nicht nur im Auto, sondern auch an anderen Orten ab: Metallica werden beispielsweise in einem Supermarkt "Enter Sandman" spielen.

Ein neuer Trailer zur Serie zeigt unter anderem Alicia Keys zusammen mit John Legend, darüber hinaus Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow und Big Sean. Auch Corden ist gelegentlich weiterhin zu sehen, beispielsweise an Seite von LeBron James.

Auch Linkin Park arbeiteten vor dem Tod Chester Benningtons laut einem Instagram-Post an einer Folge für das Apple-Format. Ob diese unter den gegebenen Umständen ausgestrahlt wird, ist jedoch unbekannt.