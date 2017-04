Zum kommenden Album veröffentlicht das Audiolith-Trio ein spannendes Musikvideo und präsentiert lupenreinen Electro-Pop.

Leipzig (luc) - Am Freitag erscheint "This Is Forever", das mittlerweile vierte Studio-Album der Band. Nach vier Jahren, einem Besetzungswechsel und Bemühungen in Sachen Selbstfindung wagen Captain Capa nun den Sprung in elektronische Retro-Pop-Gefilde.

Das Musikvideo zum Song "Nightwings" kommt schön bearbeitet daher und erzählt die Geschichte eines nächtlichen Ausflugs, gepaart mit bittersüßer Abschiedsstimmung. Der synthesizerbeladene Song erinnert an laue Sommernächte, an "länger bleiben als geplant" und biertrunkene Geständnisse.

Mit dem Release des neuen Werks gehen Captain Capa im Mai auf Tour:

05.05. Leipzig - Werk2 (Support: Chai Khat)

12.05. Berlin - Musik & Frieden (Support: Chai Khat)

13.05. Hamburg - Molotow (Support: Chai Khat)

19.05. Düsseldorf - FFT

20.05. Nürnberg - Stereo

26.05. Chemnitz - Atomino