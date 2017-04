In Rekord-Zeit bringt der Haftbefehl-Kumpel Offenbach wieder auf die Karte.

Offenbach (kil) - Azzlack-Jünger Capo veröffentlicht die zwei neuen Tracks: "Intro" und "GGNIMG"und kündigt damit sein zweites Solo-Album "Alles Auf Rot" an. Der Release-Termin datiert auf den 7. Juli.

"Intro" bleibt in scharfen schwarz-weiß Tönen gehalten. Capo erzählt von seinem harten Street-Background und schwebt Champagner schlürfend durch eine noble Villa - Coming of Age, süß verpackt in einem Raptrack. Der Junge macht dann aber noch schnell klar, wer Chef in Offenbach bleibt: "Ein Name, ein Kommando. Azzlack Motherfuck!"

In "GGNIMG" präsentiert die Offenbach-Crew ihre fiese Seite. Waffen, Gewalt und Blut, finanziert vom fett eingeblendeten Major-Label Warner. Das erinnert an den gerade erschienenen Track von Ufo361 und der Strassenbande. Capo nuschelt dabei wie der Berliner Kollege die letzten Worte der Hook in seinen stattlichen Dreitagebart.