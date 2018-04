Mit "Neymar" feat. Ufo361 veröffentlicht Capital Bra einen weiteren Vorabsong aus seinem kommenden Album "Berlin Lebt".

Berlin (leah) - Ungewöhnlich ruhig und melodisch steigt Capital in den Song "Neymar" von seinem kommenden Album ein. Seine sonst so kratzige Stimme klingt im Gegensatz zu seinem restlichen Output angenehm weich. Die Line "Der Richter schreit, doch heut bin ich ein Star so wie Neymar", zieht sich durch den Song. Ufo klingt dazu wie gewohnt und posiert, wie Capital auch, vor der Kamera rum.

Capitals neues Album "Berlin Lebt" erscheint am 22. Juni.