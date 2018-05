Der Antisemitismusbeauftragte fordert das Bundesverdienstkreuz für den Toten Hosen Frontmann.

Düsseldorf (wink) - Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, fordert das Bundesverdienstkreuz für den Punk-Rocker: "Campino sollte für sein Engagement auf der Echo-Verleihung unbedingt gewürdigt werden, am besten mit dem Bundesverdienstkreuz". Zu diesen Ehren soll der Sänger kommen "weil er vielleicht sogar langfristig unsere Gesellschaft verändert hat". Campino habe dem Antisemitismus im Pop, in der Kunst, in der Gesellschaft neue Grenzen gesetzt.

Bereits im April erklärt der Bundesbeauftragte gegenüber der deutschen Presseagentur, dass die Reaktionen auf die umstrittenen Rapper Kolle&Bang ein Zeichen seien, dass die grundlegenden Reflexe unserer Gesellschaft funktionieren.

Campino fand während der Veranstaltung als einziger einige klare Worte, aber ob man ihm dafür direkt ein Kreuz an den Schlabberpulli heften muss, darf fröhlich diskutiert werden.