Der "Havana"-Star veröffentlicht die neuen Songs "Real Friends" und "Never Be The Same" und kündigt das Album "Camila" an.

New York (leah) - Camila Cabello dominiert mit ihrem Hit "Havana" seit Monaten die Charts, nun hat sie für Januar 2018 ihr erstes Album "Camila" angekündigt. Zwei neue Songs davon kann man schon hören.

"Real Friends" handelt von der Sehnsucht des ehemaligen Fifth Harmony-Mitglieds nach echten Freundschaften. Cabello kritisiert "fake friends" mit einer entspannten Gitarren-Melodie im Hintergrund.

Ihre zweite Veröffentlichung "Never Be The Same", klingt etwas weniger mädchenhaft. Cabello erzählt von der Sucht nach einem Menschen, die sie mit der Abhängigkeit von Nikotin, Heroin und Morphium vergleicht. Ihr Leiden ist deutlich zu hören, oft senkt sie ihre Stimme und ein Bass-Schlag untermalt ihren Gesang.

Künftig wird uns Camila Cabello wohl noch öfter begegnen: sie modelt als Gesicht der neuen GUESS Kollektion geht einen Deal mit L'Oreal Paris ein und ist auf diverse Award Shows, TV Auftritten und Features eingeladen. Am 12. Januar erscheint ihr Debüt-Album "Camila".

Eine ausführliche Erklärung zu Titel und Leitfaden des Albums postet sie auf ihrer Facebook-Seite: "Ich kann es kaum erwarten, dass ihr hört, wie der Soundtrack zum vergangen Jahr meines Lebens klingt. All diese Songs haben besondere Erinnerungen hinter sich, und ich werde nicht lügen, es fühlt sich emotional an sie gehen zu lassen, wie das Ende eines Kapitels ... Ich beschloss, dem Album meinen Namen zu geben, weil mein Kapitel damit abgeschlossen ist. Es begann mit der Geschichte eines anderen, es endete damit, dass ich zu mir selbst zurück fand."