Der Top-Verdiener unter den DJs macht auf Modern Cowboy und lässt in der Scheune eine Lasershow vom Stapel.

Dumfries, Schottland (jim) - Der britische Moneymaker Calvin Harris veröffentlicht nach "This Is What You Came For" mit Rihanna die neue Single "My Way". Die Anfangszeilen sind eine kleine Hommage an den gleichnamigen Song von Frank Sinatra: "Why wait to say / at least I did it my way". Spitzfindige Burschen und Mädels könnten einen Draht zu Taylor Swift erkennen, denn der Song behandelt eine zunächst schöne Situation - doch wenn man am Ende aus ihr heraus kommt, geht es einem besser.

Der Track klingt dagegen wenig überraschend und dümpelt im Tropical-House vor sich hin, sogar mit schmalzigem E-Gitarren-Synthie.

Branchenprimus Harris hat sich beim Clip nicht lumpen lassen und fährt in einem orangenen Mustang durch einen Wald, schaut verträumt von der Veranda und veranstaltet eine große Lasershow in einer Scheune. Zusätzlich verzerrte und verpixelte Bilder ergeben ein schmuckes Filmchen.