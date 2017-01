Der Ex-Ramones-Bassist veröffentlicht am 17. März sein drittes Soloalbum "American Beauty". Wir präsentieren die erste Single.

New York (pabi) - CJ Ramone, eines der letzten noch lebenden Mitglieder der Kultband Ramones, veröffentlicht am 17. März sein drittes Soloalbum "American Beauty". Wir präsentieren die Premiere der ersten Single "Moral To The Story".

Die zwölf Songs des Albums knüpfen an das Album "Last Chance To Dance" von 2014 an. Solider Punkrock im Style der Ramones. "'American Beauty' ist das Album, auf das ich seit dem Beginn meiner Solo-Karriere hingearbeitet habe. Mein Songwriting hat sich definitiv weiterentwickelt, aber die rauhe Energie ist immer noch da", erklärt CJ Ramone.

Als Backing-Band für das Album gewann der New Yorker Steve Soto und Dan Root von den Adolescents, Pete Sosa von den Street Dogs und als Gäste unter anderem die Bläser-Fraktion von Mariachi El Bronx.

Im Sommer wird CJ Ramone auch auf eine ausgiebige Tour nach Europa kommen. Diese Termine stehen schon fest: