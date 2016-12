Bushido und Shindy rufen zur Spende auf. Der Empfänger steht im Verdacht Verbindungen zu Salafisten zu haben.

Konstanz (pabi) - Bushido, Shindy und Ali Bumaye riefen letzte Woche zu Spenden auf. "Auch wenn wir diesen Winter wieder in einem warmen Haus verbringen werden, gibt es zu viele Menschen, denen es vergönnt bleibt. Krieg und Hunger haben Syrien fest im Griff. Helft, wenn ihr euer Glück mit Menschen teilen wollt. Danke", so Bushido in einem Facebook-Post am 13. Dezember mit diesem Bild:

Die Spenden sollen dem Islamisch Humanitären Entwicklungsdienst e.V. (IHED) zugute kommen. Laut eigener Beschreibung auf Facebook ist der Verein "eine Deutsche Nichtregierungsorganisation, die 2010 für die Entwicklung der Gesellschaft der 3. Welt und anderen bedürftigen Gemeinden gegründet wurde. IHED Arbeitet in den Bereichen nachhaltige Entwicklung, Armutsbekämpfung, Katastrophenhilfe und Notfallhilfe."

Vom Verfassungsschutz beobachtet

Noisey und anderen Medien zufolge könnte dieser Verein aber recht fragwürdig sein. Der IHED tauche als extremistische Gruppierung im hessischen Verfassungsbericht von 2013 auf und werde vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen als extremistisch beeinflusste Organisation eingestuft. Auch stehe der Salafist Pierre Vogel dem Verein nahe. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, rief dieser bei einer Rede in Pforzheim 2014 zu Spenden an den Verein auf. In der syrischen Stadt Homs sollen im Jahr 2012 Dschihadisten ihre Kalaschnikows mit Patronen aus einer Kiste mit IHED Aufkleber gefüllt haben.

Sachlage bislang unklar

Laut Baden-Württembergischem Innenministerium, das auf Anfrage des CDU-Politikers Bernhard Lasottas antwortete, ist die Sachlage relativ unklar. Dieser stellte unter anderem die Frage "welche Erkenntnisse über den Verein 'Islamisch Humanitärer Entwicklungsdienst' (IHED) bestehen."

Die Antwort: "Der IHED gilt als salafistisch beeinflusst. Dies ergibt sich aus Internetveröffentlichungen über Vereinsaktivitäten in Somalia oder aktuell in Syrien. Auch bei Veranstaltungen von P.V. (Pierre Vogel) findet der IHED Erwähnung. Hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte für extremistische Bestrebungen liegen derzeit indes nicht vor. (...) Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe führte im Jahr 2011 ein Ermittlungsverfahren gegen Verantwortliche des IHED wegen des Verdachts der Geldwäsche. Das Ermittlungsverfahren wurde im Juni 2013 aufgrund fehlenden hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Weitergehende Erkenntnisse zu Rechtsverstößen liegen nicht vor."

Verbindungen sind möglich, aber nicht bewiesen

Weitere Recherchen von Noisey haben ergeben, dass eine Nähe des IHED zu salafistischen Kreisen durchaus realistisch erscheint. So ordne der Fachblog Erasmus Monitor den IHED der salafistischen Szene zu. "Traditionell richtet sich ihre Unterstützung aber an die salafistisch-jihadistischen Kräfte in Syrien, die gegen Assad kämpfen."

Man kann also wohl nicht völlig ausschließen, dass mit Spendenmitteln finanzierte Hilfsgüter auch an das Umfeld dieser Kämpfer gehen. Der Aufruf von Bushido und Co. bleibt im Kern natürlich eine lobenswerte Sache. Wer etwas spenden will, sollte sich aber vielleicht trotzdem überlegen, ob er nicht lieber eine ganz und gar unverdächtige Organisation bevorzugt.