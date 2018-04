Wenige Tage vor dem Start seiner schon einmal verschobenen "Black Friday"-Tour macht der Berliner erneut einen Rückzieher.

Berlin (dani) - Fans von Bushido müssen zur Zeit einen langen Geduldsfaden mitbringen. Am 4. Mai hätte der Rapper in Stuttgart den Startschuss zu seiner schon einmal verschobenen Tournee abfeuern sollen - eigentlich. Gestern Abend gab er nun bekannt, dass daraus nichts wird: "Wie ihr alle sicherlich schon mitbekommen habt, muss die kommende Tour leider abgesagt werden", teilte er in einem Facebook-Post mit. Schon im Dezember ließ Bushido geplante Konzerte platzen, damals führte er als Entschuldigung Bandscheibenprobleme an.

Rückenprobleme?

Über den Anlass für den erneuten ausgesprochen kurzfristigen Rückzieher lässt er lediglich durchsickern: "Seid sicher, dass die Gründe gravierend waren." Das lässt natürlich sofort die Spekulationen wild ins Kraut schießen, dass es auch jetzt wieder am Rücken liegt - am fehlenden, diesmal. Nachdem Bushido und Clan-Chef Arafat Abou-Chaker nicht länger dicke Busenfreunde sind, machten bereits Meldungen die Runde, die Polizei könne die Sicherheit des Rappers nicht garantieren.

In die Röhre schauen dabei zunächst in erster Linie Bushidos Fans, vor allem diejenigen, die sich mit der Hoffnung auf eins der zweihundert "Goldenen Tickets" (freier Eintritt für zwei Personen zu allen Shows der Tour) oder ein "exklusives Wohnzimmerkonzert" (einmal enthalten) zum Kauf der "Black Friday"-Box motivieren ließen.