Nächtliche Stadt, dunkle Gasse, teure Karre, nix zu erzählen: Das Versatzstück-Recycling in "Fallout" lässt tatsächlich einen schwarzen Freitag befürchten.

Berlin (dani) - Am 5. Mai ist "Black Friday". Dann nämlich veröffentlicht Bushido sein ebenso betiteltes neues Album. Die erste Videoauskopplung legt die Vermutung nahe, dass tatsächlich ein einigermaßen schwarzer Freitag droht. Zumindest für alle, die sich von der vermutlich mit weitem Abstand verkaufsstärksten Rap-Platte der Woche eine Spur von Gefühl, Aussage oder auch nur wie auch immer geartete Innovation wünschen.

Stattdessen fährt "Fallout" alles auf, womit zu rechnen war. "Fick' das Grundgesetz. Ich brauch' kein' Grund, du Kek. Sonny Black is back und es wird wieder ungerecht." Ersimmernochganzböserjunge, der Herr Ferchichi, mindestens Staatsfeind Nummer eins.

Der zugehörige Clip unterstreicht von der ersten Einstellung an, dass "Fallout" tatsächlich nur Versatzstück-Recycling betreibt: nächtliche Stadt, dunkle Gasse, teurer, dekorativer, vermutlich schneller Leihwagen (so genau weiß man das nicht, er steht ja nur da), davor Bushido, der mit grimmiger Miene und rosa Schühchen genau nichts erzählt, dafür aber an die 30 Mal wissen lässt, es sei "Fallout".

"... und wenn ich will, ist wieder 2002." Das wiederum stimmt beinahe: "LKA, BKA, MDMA-Präparat", das klingt sogar fast wieder wie weiland 1999, mit freundliche Grüßen an die Fantastischen Vier.