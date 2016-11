Ein Plattenladen in Toronto verkauft aus Unwissenheit Burials noch unveröffentlichte Maxi.

Toronto (pabi) - Auf Discogs ist eine neue EP von Burial gelistet, nachdem ein Plattenladen in kanadischen Toronto am Freitag versehentlich fünf Exemplare davon verkauft hatte. Die Platte war noch nicht einmal vom Label selbst offiziell angekündigt worden.

Großes Missverständnis

Ein Mitarbeiter aus dem Plattenladen erklärte gegenüber Pitchfork, dass das Ganze ein großes Missverständnis gewesen sei. "Auf dem Karton in dem die Platten waren, stand 'artist/title'. Wir haben angenommen, es handle sich um die Black Friday Sonderausgaben. Es war uns nicht wirklich klar, dass wir die nicht verkaufen dürfen."

Steilvorlage für Trolls

Burials Label Hyperdub ist verständlicherweise "nicht glücklich" über diesen Vorfall. Wann die EP offiziell zu haben ist, ist bisher noch unbekannt. Aber ziemlich sicher ist, dass "Young Death" die zwei Tracks "Young Death" und "Nightmarket" enthält. Und wer sich jetzt schon freut, dass man sich die beiden Tracks auf Youtube anhören kann, der muss leider enttäuscht werden. So ein Fauxpas ist natürlich eine Steilvorlage für Trolls. Was auf Youtube als "Young Death" hochgeladen wurde, ist eigentlich der Song "With A Little Bit Of Luck" von DJ Luck & MC Neat und Nightmarket ist "Sweet Like Chocolate" von Shanks & Bigfoot. Joke gelungen!