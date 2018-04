Die Waliser haben den "Venom"-Nachfolger im Kasten und präsentieren die erste Single samt neuem Clip.

London (wink) - Drei Jahre nach dem letzten Album "Venom" kündigen Bullet For My Valentine ihren neuen Longplayer an. Die Scheibe trägt den Namen "Gravity" und erscheint am 29. Juni.

Das Cover-Artwork enthüllte die Band bereits. Und die erste Single "Over It" knallen die walisischen Rocker euch nun in einem Lyricvideo vor den Latz.