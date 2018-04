"Black" - als Symbol, Attitude und Lifestyle propagiert Buddy zusammen mit A$AP Ferg im neuen Clip.

Compton (emi) - East Coast meets West Coast wenn Compton MC Buddy sich Harlems A$AP Ferg ins Boot holt. Das Ergebnis ist die ansteckende Black-Pride-Hymne "Black". Im neuen Video zu der Single cruist Buddy im schwarzen Hoodie mit schwarzem Tesla durch Los Angeles, ganz nach dem Motto der Hook "Black on black".

In den Lyrics würdigt er Aktivist Huey P. Newton, der schon in den 60ern für die Rechte von Afroamerikanern kämpfte, und Trayvon Martin, der 2012 unbewaffnet erschossen wurde und in den USA eine Racial Profiling Debatte auslöste. Der Track ist ein Vorgeschmack auf Buddys anstehendes Debüt-Studioalbum, das diesen Sommer rauskommen soll.