In seinem neuesten Video zu "That's What I Like" packt Bruno Mars gut gelaunte Dance Moves aus!

Konstanz (ana) - Bruno Mars versprüht mal wieder gute Laune. In seinem neuesten Video zu "That's What I Like" tanzt der Sänger mit der Karamell-Stimme wild umher, während um ihn herum Comiczeichnungen das Bild füllen, Mini-Brunos inklusive.

"That's What I Like" ist die zweite Single aus seinem im November veröffentlichten Album "24K Magic", die er auch bei den diesjährigen Grammys performte. Zur Zeit befindet sich Bruno Mars auf Welttournee, am 10. April macht er Halt in Köln.