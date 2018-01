Der US-Star holt sich für Neuauflage von "Finesse" Rapperin Cardi B an Bord und liefert dazu ein Video der besonderen Art ab.

90er (laut) - Bruno Mars hat seinem Track "Finesse" von 2016 eine Frischzellenkur in Form von Cardi B verpasst. Diese steuert in der neuen Version zwei Parts bei, die sich nahtlos ins Gerüst des Songs einfügen.

Buntes Video in 90s-Optik

Fast zur Nebensache gerät Cardi Bs Sprechgesang bei Betrachtung des zugehörigen Videos. Wie am Ende klar wird, sind der Clip und die darin gezeigten Choreografien eine Hommage an die 90s-Show "In Living Color".

Allerdings lassen sich die quietschbunten Klischee-Outfits der verschiedenen Tänzer und die allgemeine Ästhetik des Videos beispielsweise auch mit dem "Prince von Bel Air" in Verbindung bringen: