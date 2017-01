Das erste Lebenszeichen der Briten nach vier Jahren.

East Sussex (pabi) - British Sea Power haben die Veröffentlichung ihres sechsten Studioalbums angekündigt. "Let The Dancers Inherit The Party" erscheint am 31. März, die erste Single "Bad Bohemian" lässt sich schon jetzt anhören und klingt gewohnt schön und melancholisch.

Die Tracklist des Albums: